Urgent: 7 morts dans un accident sur l’axe Fatick-Kaolack

Un accident d’une rare violence s’est déroulé ce matin sur l’axe Fatick Kaolack. Et le bilan est très lourd avec 7 personnes tuées sur le coup.

A en croire la RFM qui a donné l’information, « c’est un car en partance pour Vélingara qui est entré en collision avec un 4X4. » Et selon nos confrères de l’immeuble Elimane Ndour, « les 7 occupants du 4X4 sont morts sur le coup et leur chauffeur qui a survécu au choc se trouve actuellement entre la vie et la mort. » Considérée comme la route la plus accidentogène, la route nationale N°2 qui va de Diamniadio à Tambacounda concentre l’essentiel des naufrages de la route enregistrés au Sénégal, compte non tenu des tués sur le chemin du Maagal de Touba.