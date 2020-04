Décès de Gita Ramjee, une scientifique sud-africaine spécialiste du VIH Covid-19.

Des hommages sont rendus à la scientifique sud-africaine de renommée mondiale Gita Ramjee, décédée des complications liées au Covid-19.

« Elle a consacré de nombreuses années de sa vie à trouver des solutions de prévention du VIH pour les femmes », a déclaré son collègue et ami Gavin Churchyard à la BBC.

Le chef de l’UNAids, Winnie Byanyima, a déclaré que la mort du professeur Ramjee est une perte énorme en ce moment où le monde a le plus besoin d’elle.



L’Afrique du Sud compte le plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH au monde.

Le pays a entamé un confinement de trois semaines dans le cadre des efforts visant à stopper la propagation du coronavirus.

« Le décès du professeur Ramjee est un coup dur pour l’ensemble du secteur sanitaire et de la lutte mondiale contre le VIH / sida », a déclaré dans un communiqué le vice-président sud-africain, David Mabuza,.



« Avec son décès, nous avons en effet perdu une championne de la lutte contre l’épidémie du VIH, ironiquement dans les mains de cette pandémie mondiale. En son honneur, nous devons tenir compte de l’appel à renverser la courbe en renforçant également nos réponses à cette pandémie et continuer la lutte pour atteindre zéro nouvelle infection au VIH. «

« Je suis maintenant parmi des géantes »



Le professeur Ramjee, décédé mardi à l’hôpital près de la ville côtière de Durban, avait travaillé comme directrice scientifique à l’Institut Aurum, une figure dominante dans la lutte contre le VIH et la tuberculose.

« Gita était une personne dynamique, une vraie combattante. Si elle se décide à faire quelque chose, vous feriez mieux de ne pas la déranger », a déclaré le professeur Churchyard, chef de Aurum, qui la connaissait depuis de nombreuses années, à Pumza Fihlani de la BBC.



« Ce que je retiens d’elle – c’est comment elle s’est battue de toutes ses forces pour améliorer l’accès aux soins de santé pour les femmes des communautés défavorisées. »

La chercheuse sur le VIH est tombée malade après son retour en Afrique du Sud à la mi-mars du Royaume-Uni, où elle avait fait une présentation lors d’un symposium à la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).



Elle a occupé un poste de professeur honoraire au LSHTM, ainsi qu’à l’Université de Washington et à l’Université du Cap.Il y a deux ans, elle a reçu le prix de la meilleure femme scientifique décerné par le European Development Clinical Trials Partnerships.



Elle a ensuite déclaré au HIV Trials Network: « J’ai été absolument ravie par ce prix, car il est la consécration des décennies de mon engagement dans la recherche clinique pour la prévention du VIH. Ce qui le rend plus gratifiant, c’est que je fais maintenant partie des géantes. »

Elle a également donné des conseils aux jeunes femmes intéressées par une carrière dans les sciences:

« L’amour du travail, la passion, le dynamisme et la ténacité sont des traits essentiels à avoir pour l’excellence scientifique. »

Pour le professeur Churchyard: « Avoir une scientifique africaine, reconnue sur le plan international – nous laisse vraiment un énorme vide.

« Mais Gita croyait fermement au renforcement des capacités, au partage des connaissances et elle l’a fait.

Elle laisse un héritage énorme derrière elle et son travail se poursuivra.

« En tant que combattante acharnée, implacable dans sa lutte contre le VIH, contre la tuberculose et maintenant contre le Covid-19. La dernière chose qu’elle voudrait que nous fassions est d’abandonner. Nous n’abandonnerons pas, nous devons continuer à nous battre et à travailler pour trouver des solutions. »