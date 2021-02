L’annonce du décès de l’ancien ministre de la culture et ancien directeur de cabinet du chef de l’Etat n’a pas laissé de marbre Macky Sall. Aussitôt que l’annonce de cette disparition lui a été faite, le chef de l’Etat s’est exprimé sur Twitter.

Et cela “pour saluer la mémoire d’un homme chaleureux, généreux, disponible et engagé”. Surpris par cette disparition brutale de celui qui a toujours défendu son régime, le chef de l’Etat a dit vouloir rendre un hommage particulier au brillant intellectuel et à l’homme de culture. Pour rappel, c’est en cette nuit de mercredi 03 février que l’annonce du décès du ministre a été faite.

Aussi, malgré l’heure tardive à laquelle la disparition du remplaçant de Youssou Ndour au ministère de la culture lui a été annoncée, le chef de l’Etat a tenu présenter ses “condoléances à la famille du disparu et à prier Allah de l’accueillir en Ses paradis.” La rédaction de Kewoulo se joint au président pour présenter ses sincères condoléances au peuple sénégalais.