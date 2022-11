Les côtés du train express régional, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, et même à l’entrée de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) La démarche symbolique n’a pas plu au président du mouvement Futursen, Khalifa Abdul Aziz Mbaye. Il a dénoncé ces actes, qu’il jugeait anti-républicains, car ils n’étaient pas inscrits dans la Constitution. Il a également abordé d’autres sujets comme la politique, le cas du journaliste Pape Alé Niang, etc.

Selon lui, le drapeau ne devrait pas être arboré partout. “Je me rends compte qu’il y a une déviation par rapport au symbole national. Le président de la république a dit il y a quelques jours que le caractère sacré du symbole de la république doit être respecté, en particulier sur le drapeau. Je vois une incarnation sur le drapeau”, s’amuse le président du mouvement Futursen. route. Il cite le bus Dakar Dem Dikk, l’entrée de l’aéroport international Blaise Diagne à Diass ou le stade Abdoulaye Wade à Diamniadio… autant de véhicules ou de lieux, malgré le bon sens et l’utilisation illégale de l’emblème national. Il dit s’être posé quelques questions pour comprendre la vraie raison de ce caractère aléatoire et symbole national.