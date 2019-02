Deal du pétrole : Révélations troublantes d’un membre de BBY !

Le député de Benno Bokk Yakaar, Khoureychi Niass, a fait des révélations aussi explosives que graves, ce lundi 18 février à Kasnack, lors d’un meeting organisé par les jeunes de l’alliance des forces du progrès (Afp).

Lors de ce rassemblement, le guide religieux n’a pas usé d’un langage diplomatique pour expliquer les raisons qui ont poussé le président de la République à octroyer des blocs pétroliers aux Français. « Si Macky Sall n’avait pas donné du pétrole à la France, elle allait armer les rebelles casamancais et ouvrir la voie aux jihadistes du Mali qui allaient perpétuer des attentats dans le pays », explique le député de la majorité présidentielle sur les ondes de la radio Al Fayda.

Pour le fils de Baye Niass, le Sénégal ne peut pas prendre le risque d’hypothéquer sa stabilité à cause de ressources naturelles. « Le Sénégal ne peut pas emprunter le chemin des autres pays producteurs de pétrole, on ne peut pas passer notre temps à vendre nos ressources et acheter des armes pour faire la guerre », dit-il.

Avec Senenews