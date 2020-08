Dans un contexte de crises multiples en Afrique de l’Ouest, la CDEAO déçoit.

Alors que plus en plus de dirigeants ouest-africains s’efforcent de modifier les règles afin de consolider leur emprise sur le pouvoir et refusent d’abandonner leur poste à la fin de leur mandat, la réputation de la CEDEAO en matière de respect des normes démocratiques en est mise à rude épreuve.

Leader de longue date dans l’avancement des normes démocratiques en Afrique, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est confrontée au défi croissant d’un recul démocratique.

De l’avis de plusieurs observateurs, la CEDEAO déçoit. Elle ne répond pas aux attentes et aspirations des peuples de l’espace Ouest-Africain. Son attitude face aux différentes crises qui secouent la sous-région le montre à suffisance.

Au Mali par exemple, la CEDEAO est en grande partie responsable du coup de force fomenté par les militaires putsistes. Elle a manqué d’anticipation. Elle a agi en syndicat de Chefs d’Etat, dans un esprit partisan et un acharnement insensé à sauver le fauteuil perdu d’avance d’Ibrahima Boubacar Keita. De ce fait, elle s’est engluée dans des propositions insensées, les unes que les autres, favorisant l’intervention des militaires qui aspirent à rétablir l’état de doit. Hélas, une meilleure appréciation de la situation de sa part aurait pu favoriser une sortie honorable de crise pour tous.

En Côte d’ivoire

Pour rappel, la crise électorale de 2010 qui s’était passée en Côte D’ivoire, hante encore les esprits par l’ampleur des dégâts qu’elle a produits sur ce pays. Plus de 3000 morts. Une tragédie humanitaire sous-jacente pour toute la sous-région. Une saga judiciaire encore loin de trouver son épilogue.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Victime hier d’exclusion sur fond de tripatouillage de la Constitution, Alassane Ouatara se complait aujourd’hui à tordre le cou à la Constitution ivoirienne pour briguer un 3ème mandat au prix du sang de ses compatriotes. Des manifestants sont tués, blessés et privés de liberté. La CDEAO n’en a cure, elle laisse faire et ferme les yeux sur toute la ligne.

En république de la Guinée

A l’image du virus de la Covid -19, « le virus du troisième mandat » continue de se propager en Afrique de l’Ouest. Et il semblerait que c’est la république de la Guinée qui est de loin le pays le plus symptomatique de la sous-région en matière de mauvaise gouvernance. Dix ans de recul. Une paupérisation de la population indescriptible. Des centaines de personnes tuées, victimes de la répression sauvage des manifestations politiques depuis des années.

Un pays où le paysage institutionnel se résume à la seule présidence de la république qui a cannibalisé toutes les autres institutions. Un pays sans constitution par un fait extraordinaire

de gangstérisme au vu et au su de tous et aussi de notre fameuse CEDEAO, à laquelle le respect de l’ordre constitutionnel semble être si cher.

Dans chacun de ces cas et à divers degrés, la CEDEAO s’est généralement tenue à l’écart alors que des processus démocratiques essentiels étaient démantelés ou ignorés. Pour être clair, la CEDEAO n’a pas toujours agi de manière cohérente ou décisive lorsque les pratiques démocratiques ont été menacées.

L’inaction de la CEDEAO est à son tour, une porte ouverte aux velléités que pourraient avoir d’autres dirigeants d’éviter les limites du pouvoir exécutif. On ne le dira jamais assez. Toute élection déroulée dans les conditions qui sont actuellement celles du Mali, de la Côte D’ivoire et de la république de la Guinée, créera plus de problèmes qu’elle n’en résoudra.