L’artiste à la voix d’or a des ambitions politiques pour son pays. Et elle veut se présenter à la future présidentielle de 2024. Dans une vidéo publiée sur Youtube, elle donne les raisons de son choix. Selon ses prévisions -qui restent encore » incertaines »-, Coumba Gawlo aimerait être candidate. Ce choix de l’artiste serait motivé par le patriotisme de Gawlo.

Dans ses propos, Coumba Gawlo est revenue sur le leadership des femmes en ces mots: « De nos jours, nos leaders font trop de manquements. Il y a beaucoup de problèmes, surtout dans le domaine du leadership des femmes. Ces dernières ne travaillent pas. Le droit des femmes n’est pas respecté« . A déclaré l’auteure de Yomalé.

Pour étayer ses affirmations, elle a choisi des exemples patents à l’image de la femme qui a été tuée par son mari après 7 jours de mariage. Et l’homme est depuis dans la nature. » Est ce qu’on va le retrouver« , s’est demandé la voix de rossignol avant d’ajouter que « des enfants sont toujours violés dans la banlieue, par les membres de leurs familles. Des problèmes de chômage continuent d’assaillir les citoyens et des problèmes d’infrastructures capables d’accueillir les enfants pour des études adéquates manquent terriblement dans ce pays« .

Ayant visité plusieurs coins et recoins du pays et choquée par le quotidien des populations, Coumba Gawlo a ajouté que « elle a vu des enfants parcourir des kilomètres à la recherche du liquide précieux, sous un soleil ardent à cause du manque de forage« . Face à autant de misère l’artiste s’est demandée « où sont les priorités ». Avant de conclure que « ces couacs doivent être réglés. C’est ma mission à moi. » C’est pour ne pas permettre la continuation de ce genre de situation qu’elle a décidé d’être candidate à la future présidentielle.