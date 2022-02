Crise scolaire: La FEF interpelle ainsi l’Etat à faire valoir sa responsabilité de protection des citoyens et de leurs biens

Depuis quelques jours l’école sénégalaise traverse une crise qui affecte tous les segments du système éducatif. Dans un communiqué rendu public ce jour, la Fédération de l’Education et de la Formation(FEF), s’est prononcé sur la situation actuelle tout en dénonçant les dérives liés à la grève des élèves.

“Nous constatons que les élèves grévistes en arrivent à déloger leurs camarades des établissements privés d’enseignement sur l’étendu du territoire. Le niveau de violence a commencé à causer des dommages et préjudices inestimables avec des bus saccagés et plus grave, des élèves blessés“, déplore la FEF

la Fédération de l’Education et de la Formation(FEF) interpelle ainsi l’Etat à faire valoir sa responsabilité de protection des citoyens et de leurs biens et exhorte aussi tous les acteurs à plus de retenue pour sauver l’école sénégalise du chaos, lit-on dans le communiqué.