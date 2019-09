Crise au Parti Démocratique Sénégalais : Joseph Sarr et Cie portent le Combat

La fédération du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) du département de Dakar, se range derrière Me Abdoulaye Wade. En assemblée générale, ce mardi à la permanence national El Hadji Omar Lamine Badji, Joseph Sarr et Cie ont déploré les attaques contre Karim Meïssa Wade.



« Au même titre que les autres fédérations du PDS à travers le pays, la fédération départementale de Dakar décide de soutenir le Secrétaire national Me Abdoulaye Wade, pour la composition nouvelle qu’il a donnée au secrétariat national. On a tenu aussi à encourager le frère Karim Meïssa Wade. Je ne me souviens pas qu’un homme politique au Sénégal ait subi autant d’agression. On cherche vraiment à l’humilier, à l’éliminer. Ils sont toujours debout, donc on l’encourage », a déclaré Joseph Sarr.



L’assemblée générale des 19 communes, représentant la fédération de Dakar, a également exhorté les militants et sympathisants du PDS, mais aussi les mouvements Karimistes en leurs disant que « le Parti a toujours été agressé », indique M. Sarr au micro de Walf radio.

