Covid-19 : Le Général François Ndiaye monte au front

Nommé par le Président Macky Sall pour piloter la mise en œuvre des opérations du fonds « Force Covid-19 », le Général Français Ndiaye dirige sa première réunion. Selon L’Observateur, la rencontre avec sa Task Force est prévue, jeudi prochain, au Building administratif.



Au menu des discussions ? Six points sont inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de la présentation des membres du Comité, le point de situation du Force Covid-19, la présentation d’un avant-projet de composition et d’organigramme et de règlement intérieur. Il y a aussi la présentation d’un projet de plateforme numérique de suivi évaluation et des questions diverses.



Pour rappel, le fonds Force Covid-19 doit être doté d’une enveloppe de 1 000 milliards de Fcfa destinée à appuyer les secteurs économiques durement touchés par la crise sanitaire et à apporter une aide alimentaire aux couches de la population les plus vulnérables.