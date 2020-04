Covid-19 : La distribution des vivres préoccupe les sages de Benno

Le Conseil des sages de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) est très préoccupé par la distribution des vivres destinées à la population. Aussi, il demande une meilleure gestion des ressources destinées à soutenir les familles en cette période de lutte contre le coronavirus. « Il invite tous les organes chargés du déroulement des mesures et de la gestion des ressources affectées à l’appui aux populations et aux travailleurs de procéder à leur exécution diligente, dans la transparence et l’équité », lit-on dans une note parvenue à la rédaction.

Sur le même registre, le Conseil des Sages relève avec satisfaction les actes posés par le Président de la République en consultant les leaders politiques dans le cadre de cette mobilisation générale, mais également les mesures prises pour soutenir et protéger le secteur de l’Éducation nationale, les entreprises privées (petites et moyennes), les travailleurs, les communes, les villages, la diaspora et les couches défavorisées de notre pays.

Face à cette situation exceptionnelle, le coordonnateur national du Conseil des sages de BBY, Yéro Deh et ses compagnons encouragent vigoureusement, rapporte le journal L’As, le Président de la République, par ailleurs patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), à poursuivre avec détermination ses actions qui visent essentiellement et dans l’urgence, à préserver la santé, la paix et la stabilité sociale.