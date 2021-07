Ce mercredi, le stade Léopold Sédar Senghor, situé entre les quartiers de Parcelles Assainies, Grand Yoff et Grand Médine, a servi de site pour désengorger les centres de santé de ces zones respectives, de plus en plus débordées entre les patients venus se faire tester et traiter et ceux à la quête d’une dose de vaccination contre la Covid 19.