Couvre-feu : La bamboula reprend ses droits à Mbour

C’est le relâchement dans le département de Mbour où la bamboula reprend sur la Petite Côte car certains ont repris leurs mauvaises habitudes.

En témoigne, rapporte L’As dans sa livraison de ce mercredi, le bilan de l’opération d’observance du couvre-feu dans la nuit du 6 au 7 avril.

Dans les communes de Mbour et de Saly, après une brève accalmie, le bilan de la police s’est révélé lourd. En effet, pendant cette soirée, 13 véhicules et une moto ont été mis en fourrière en plus de 14 personnes arrêtées pour non-respect du couvre-feu. Elles sont en garde à vue.