Covid-19 au Sénégal : 7 nouveaux cas positifs dont 5 communautaires

Ça devient inquiétant ! Le nombre de cas communautaires augmente de plus en plus. Ce mercredi 8 avril, sur 108 tests effectués, 7 sont revenus positifs.

C’est ce qui ressort des résultats des examens virologiques lus par le Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Docteur Aloyse Diouf.

Cependant, le porte-parole dudit ministère a fait savoir que les patients sont 2 cas contacts suivis et 5 cas issus de la transmission communautaire.

Dr Diouf de signaler que 8 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs et sont donc déclarés guéris. De ce fait, ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures.



En sus, l’état de santé des patients hospitalisés est stable.

Au Sénégal, 244 cas ont été testés positifs, à ce jour. Il s’agit de 113 guéris, 2 décès, 1 évacué et encore 128 patients sous traitement.

Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a renouvelé à la population son appel strict au respect des mesures de protection individuelle et collective.