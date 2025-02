Coupe du Sénégal : Génération Foot, JOC et Wally Daan valident leur ticket pour les huitièmes

Dans le cadre de la Coupe du Sénégal, plusieurs équipes se sont distinguées lors des récentes échéances. Génération Foot, Jolof Olympique Club (JOC) et Wally Daan ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale, rejoignant ainsi les équipes déjà qualifiées.

Génération Foot a pris sa revanche sur Casa Sports lors d’une rencontre intense conclue par une séance de tirs au but. Les équipes étaient à égalité (0-0) après le temps réglementaire et les prolongations, mais Génération Foot a remporté la séance de tirs au but par 5 à 4. Cette victoire vient effacer l’élimination vécue au même stade de la compétition par l’équipe la saison précédente face aux mêmes adversaires de Ziguinchor.

Le Jolof Olympique Club a créé la surprise en se qualifiant face à l’AS Saloum. Le club de Dahra, qui évolue en Nationale 1, a également triomphé aux tirs au but, avec un score de 4 à 1. La rencontre s’était soldée par un score vierge au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Quant à Wally Daan, il a remporté un derby Thiessois animé contre Thiès FC, s’imposant 2 à 1 durant les prolongations. Ce succès permet à Wally Daan de poursuivre l’aventure dans cette compétition.

Parmi les autres équipes ayant précédemment sécurisé leur place en huitièmes, AJEL de Rufisque s’est illustré avec une victoire 1-0 face à SONACOS, une rencontre qui opposait deux clubs de Ligue 1. Les Espoirs de Guédiawaye ont dominé l’AS Kaffrine sur le score de 2 à 0. Enfin, la Renaissance sportive de Yoff a pris le dessus sur l’UCST Port, avec un succès 3-2.

Il est à noter, selon l’APS, que les prochains matchs continueront ce jeudi avec des affiches telles que Pout SC-AS Kolda, Étoile Lusitana-US Gorée ou encore Guédiawaye-Damels. D’autres rencontres incluent Jaraaf-Stade de Mbour, ASFA-Builders, et Ndiambour-AS Douanes, pour ne citer qu’elles. La compétition promet de belles confrontations à venir, suivant le calendrier précédemment annoncé.