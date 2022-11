Coupe du monde 2022 : La Pologne bat l’Arabie Saoudite

Longtemps malmenée par une magnifique équipe saoudienne, la Pologne a fini par s’imposer (2-0) pour se rapprocher de la qualification aux huitièmes de finale.

Quelques jours après une retentissante victoire face à l’Argentine, l’Arabie Saoudite n’a pas pu enchaîner et est même tombée de très haut lors de son deuxième match dans cette Coupe du Monde. Contre toutes attentes au regard du déroulé du match, les hommes d’Hervé Renard ont été battus par une Pologne diaboliquement efficace et portée par son gardien de but