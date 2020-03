Coronavirus: On en est désormais à 4 personnes infectées au Sénégal

Ça y est. Le terrifiant décompte a commencé et plus aucune zone n’est désormais hors de danger. Ce soir, alors que le pays se prépare, demain, à accueillir l’une des plus grandes rencontres religieuses des mourides, le Maagal de Porokhane, le ministère de la santé vient de faire connaitre un nouveau bilan épidémiologique. Désormais on a 4 cas au Sénégal.

A en croire les services de M. Abdoulaye Diouf Sarr, « Mme Diallo, âgée de 68 ans et épouse du patient franco-sénégalais de 80 ans, a été déclarée positive au Covid 19. » La femme était arrivée au Sénégal le 29 février 2020 en provenance de Sarcelles (95), en région parisienne, et avait accompagné son époux à l’hôpital du Roi Baudoin. Comme elle, « une anglaise de 33 ans, arrivée au Sénégal le 24 février dernier, est mise en quarantaine. » Elles sont toutes les deux admises au centre des maladies infectieuses du CHU de Fann.

Avec ces deux dernières malades, on en est à 4 cas confirmés au Sénégal. Les deux premiers internés, c’est à dire le premier patient rentré de Nîmes, en France, comme M. Diallo, cet homme de 80 ans qui avait été interné, un temps, à Guédiawaye ne seraient, à en croire les services de M. Abdoulaye Diouf Sarr, plus en danger.Au moment où ces lignes sont écrites, ce sont plus de 9 personnes qui attendent le résultat de leur analyse au Sénégal.

Si la plupart des patients sont concentrés à Dakar, épicentre de cette pandémie virale, un premier cas a été signalé à Louga, au Nord-Ouest du Sénégal. Avec ces découvertes, on s’attend, désormais, à ce que des signalements viennent de tout le pays. Quand on sait que tout manque dans certaines structures sanitaires jusqu’à l’alcool et le mercurochrome, il y a de quoi avoir sérieusement peur pour le Sénégal. Aussi, des résultats des investigations menées par Kewoulo, M. Diallo et son épouse habitent les Parcelles Assainies.

Et c’est de cette très grande banlieue qu’ils sont partis pour l’hôpital Roi Baudoin de Guédiéwaye. Et si l’objectif des hommes de Abdoulaye Diouf Sarr est de circonscrire ce virus, il va falloir retrouver toutes les personnes qui ont croisé la route de ce couple. Et mettre en quarantaine toutes les personnes qui ont été en contact de ces personnes…une course contre la montre à laquelle les services sanitaires sénégalais ne pourront certainement pas gagner.