Coronavirus au Sénégal : 12 nouveaux cas positifs

Les résultats des examens virologiques de ce vendredi 03 avril sont publiés. Sur 153 tests réalisés, 12 sont revenus positifs.

Selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui faisait le point de la situation du jour relative au Coronavirus, il s’agit de 7 cas importés : « ces 7 cas concernent des compatriotes revenus d’un pays africain interceptés à la frontière le 29 mars 2020 puis placés en quarantaine à Vélingara ».

En dehors de ses 7 cas importés, il y a 5 cas contacts suivis par les services dudit ministère.

Diouf Sarr a annoncé des cas de guérison. « 11 cas hospitalisés ont été déclarés guéris », a-t-il souligné. Avant de signaler, tout de même, que l’état de santé des patients hospitalisés est stable.

À ce jour, 207 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 66 guéris, 1 décès et 1 évacué et 139 actuellement sous traitement.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, enfin, renouvelle à la population son appel au strict respect des mesures de prévention individuelle et collective.