Coopération décentralisée franco-sénégalaise: Les élus territoriaux outillés sur le Dispositif conjoint

Ouvert aux collectivités de l’ensemble du territoire national et à leurs partenaires français, cet atelier de capitalisation sera renouvelé à Thiès du 25 au 26 janvier 2023.

Les collectivités territoriales sénégalaises auront également l’occasion de suivre un webinaire sur l’appel à projets 2023 du Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-sénégalaise.