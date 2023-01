Livre de Cheikh Yérim Seck – rédition des comptes : Bitèye et Malick Seck coiffés au poteau

Le livre du journaliste d’investigation, Cheikh Yérim Seck « Macky Sall face à l’histoire » épingle le Directeur Général de Senelec ainsi que celui qu’il nomme son pantin, Malick Seck qui trône à la tête de la CES.Ils sont sommés d’expliquer aux Sénégalais pourquoi et au nom de quoi ce charbon russe a été acheté à des conditions aussi défavorables pour le Sénégal.

Cheikh Yérim Seck n’en démord point s’agissant de conforter ses révélations croustillantes qu’il a mises à la disposition de ses compatriotes pour sauvegarder les intérêts du Sénégal et l’argent du contribuable.

Au chapitre 6 de son « brûlot » qui fait état de vastes scandales de corruption notés dans le secteur de l’énergie, le journaliste demande au Patron de Senelec et à son pantin à la tête du CES d’expliquer aux sénégalais pourquoi et au nom de quoi ce charbon russe été acheté à des conditions aussi défavorables pour notre pays.

Il ajoute : « si, en trois mois seulement, des fonds de cette ampleur ont été volés, combien de dizaines voire de centaines de milliards de FCFA ont été dérobés en un an, en cinq ans, en dix ans ? Alors que l’Etat débourse cette année 304 milliards de francs CFA pour subventionner le secteur, combien aura-t-on pu lui rétrocéder même comme bénéfice si ce système mafieux n’existait pas ?

Cheikh Yérim Seck explique par ailleurs que dans un document interne, le président du Conseil d’administration de Nordic Power AB, propriétaire de la centrale électrique de Bargny qui alimente le charbon, actionnaire majoritaire évincé de la CES et aujourd’hui en procès contre l’Etat du Sénégal (voir ci-dessous ), exige de connaitre « les personnes impliquées dans l’approbation de ces transactions et l’organisation des paiements, les bénéficiaires ultimes des paiements excédentaires de plusieurs millions de dollars; toutes les informations sur les bénéficiaires des versements effectués, sur quelle base ceux-ci ont été choisis et comment les fonds ont été alloués, y compris toute procédure de vérification; des informations sur l’identité de chaque commerçant (trader), y compris des informations sur l’identité de toute personne physique, actionnaire, bénéficiaire effectif ultime, pacte d’actionnaires; des informations sur toute association entre la société commerciale (trader) de Barak, Alto Z Investments (Pty) ou ses commerçants, administrateurs et dirigeants et respectivement Spade Energy DMCC Dubaï et CC Energy Dubaï ; des informations sur l’identité de chaque entité impliquée dans la chaine d’approvisionnement ,y compris mais sans s’y limiter, l’entité effectuant les tests de laboratoire au port de changement, le commerçant (trader), le vendeur; des informations sur l’identité de tout individu, actionnaire, bénéficiaire effectif ultime, pactes d’actionnaires et accords de façade en place tout au long de la chaine d’approvisionnement; un compte rendu sur les mesures prises pour effectuer toutes ces vérifications »(…).

C’est dire que si de elles exigences sont brandies par le propriétaire de la centrale électrique de Bargny, cela voudrait dire comme l’exige Cheikh Yérim Seck,le Dg de Senelec et son pantin doivent expliquer aux Sénégalais pourquoi et au nom de quoi ce charbon russe a été acheté à des conditions aussi défavorables pour le Sénégal.