Contribution : Les grands hommes parlent de projet et les petits hommes parlent des gens notre objectif est clair. C’est 2024!! ( par Bassirou Coly)

Le cas Seydou sané

Quand un opportuniste se transforme en pyromane

Mr Seydou Sane a cru bon de sortir une fois encore et de manière très maladroite comme à son habitude d’ailleurs pour jeter l’anathème sur le Président Ousmane Sonko.Il est de notoriété publique que qui veut plaire au dictateur Macky Sall doit s’attaquer à tout va à PROS.

Ce qui est constant et qui est avéré, les populations de Ziguinchor et du Sénégal ont démontré preuves à l’appui à travers des élections municipales et législatives la confiance qu’elles ont placé en notre leader. Ce contrat de confiance repose sur le sacro-saint principe du respect mutuel et d’une confiance réciproque. Décidément Seydou Sane et les responsables de Benno ont perdu le sommeil du fait que la fin de leur bamboula qui approche à grands pas .En ce qui nous concerne nous n’entrerons jamais dans les débats de bas étage qui sont improductifs et ne nous mènent à rien.Les grands hommes parlent de projet et les petits hommes parlent des gens Notre objectif est clair.C’est 2024 et rien ni personne ne nous détournera de cet ambitieux challenge oh combien important pour l’avenir notre pays dans le court, moyen et long terme.