Un bon prétexte pour l’ancien ministre de la santé et de l’action sociale pour solder ses comptes. C’était à l’occasion de la cérémonie de lancement, de la part de ses souteneurs, du mouvement politique «les Amis de Diouf Sarr», que le coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République s’est épanché sur la situation relative à la mise en place du nouveau gouvernement, de la marche du parti présidentiel, de ses rapports avec Macky Sall et de son ambition au moment, où il n’a aucun poste de responsabilité, si ce n’est celui de premier vice-président de l’Assemblée nationale.

Sans langue de bois, l’ancien ministre s’est confié à nos confrères de « Source A ». Mais qui sont ces membres de la mouvance présidentielle qui ont provoqué ce discours en quelque sorte, incendiaire venant de l’ancien maire de la commune de Yoff ? Certains peuvent se sentir clairement visés à l’image de l’actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Juste pour donner son exemple, au cours des élections locales de janvier dernier, le président de « Sénégal 2035 » n’a fait de cadeau à Abdoulaye Diouf Sarr. D’ailleurs, l’actuel ministre avait même accusé le candidat d’alors de Benno Bokk Yaakaar à la mairie de Dakar de plagier son programme. En effet, la candidature de Diouf Sarr à la mairie de Dakar avait semblé « insupportable » pour Mame Mbaye Niang. Mais toutes ces tentatives de déstabilisation sont, au regret de Diouf Sarr, récompensées par le président Macky Sall.

« Quand on a mis des saboteurs de ma campagne dans le gouvernement, je n’ai rien dit. Car j’estime que notre pays est au-dessus de tout. Du reste, toutes ces considérations ne touchent pas mon engagement politique. Parce que ce qui fonde mon engagement politique est plus puissant que tout cela», considère l’ancien ministre de la santé et de l’action sociale, fustigeant dans cet entretien, le comportement de certains de ses camarades de Parti et prône une politique sans insultes, ni invectives ni, chantage contrairement à ce que font certains de la trempe de l’ancien ministre de la jeunesse reconduit à un poste stratégique dans le nouveau gouvernement.

Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr clarifie bien sa position avec le président Macky Sall : «Je m’identifie au président Macky Sall. Je peux bien dire que si l’APR était une entreprise, je ferai partie des actionnaires majoritaires. Donc je ne peux avoir le comportement d’un petit employé», renchérit le vice-président de l’Assemblée nationale qui se dit, plus que jamais engagé dans la cause du président à qui il réitère sa confiance et son soutien…