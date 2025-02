Selon Aliou Diouck, l’article de l’économiste Ndongo Samba Sylla soulève un débat crucial concernant la gestion des finances publiques et la pertinence des critères de convergence fixés par l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). La publication récente du rapport de la Cour des comptes, couvrant la période de 2019 à 2023, met en lumière des faiblesses significatives dans la mobilisation des recettes et l’exécution des dépenses publiques.

Le rapport pointe en particulier un déficit budgétaire et un endettement public élevés, aggravés par l’existence d’une dette cachée. Cette dette, non autorisée et non reportée dans les documents officiels comme la loi de règlement, a servi à financer des acquisitions de biens et services, des transferts au secteur parapublic, et l’amortissement de dettes antérieures hors cadre budgétaire. Plus préoccupant encore, la Cour des comptes a constaté la disparition d’un montant de 114 milliards de francs CFA, sans justification de la part des acteurs de la chaîne de dépense.

Le gouvernement sénégalais a ouvert un débat autour de ces révélations. Plusieurs questions restent en suspens : Pourquoi un montant de 669 milliards de francs CFA de restes à recouvrer n’a-t-il pas été récupéré malgré leur liquidation ? Pourquoi les exonérations fiscales ont-elles atteint un montant cumulé de 4 030 milliards en si peu de temps ? Au profit de qui ces avantages ont-ils été accordés ? Et surtout, pourquoi une partie de la dette a-t-elle été dissimulée ?

Au-delà des irrégularités révélées, Aliou Diouck souligne la nécessité d’un débat économique plus large sur les seuils d’endettement à ne pas dépasser. Il s’appuie sur les travaux de l’économiste François Ecalle, qui a analysé la dette publique française et souligné les difficultés à déterminer précisément le seuil au-delà duquel une crise financière pourrait se déclencher, en raison de paramètres complexes et souvent incalculables.

En désaccord avec l’analyse de Ndongo Samba Sylla, Aliou Diouck conteste l’idée selon laquelle un déficit public de 3 % du PIB se traduirait automatiquement par un surplus équivalent pour le secteur privé. Selon lui, cette interprétation est erronée. Il précise qu’au Sénégal, l’endettement sert principalement à deux fins : financer le déficit budgétaire à travers des projets et programmes rentables ou à forte opportunité sociale, et amortir le principal des dettes antérieures.

Toutefois, Diouck insiste sur la nécessité d’un cadre de gestion rigoureux. La dette publique ne peut croître indéfiniment. Comme dans toute structure financière, les États doivent se doter de mécanismes de contrôle des seuils d’endettement afin d’assurer une comparaison internationale pertinente et de préserver la stabilité économique. Ce débat, à la croisée des enjeux économiques et de la gouvernance publique, demeure essentiel pour l’avenir financier du Sénégal et des États membres de l’UEMOA.