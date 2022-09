Contribution : Chère Mimi le président Sall ne mérite pas cette félonie ( Par Samba Ndong)

Franchement c’est à cause de l’égoïsme , de l’égocentrisme et de la jalousie que vous avez trahi le Président Macky Sall. Vous ne pensez pas aux autres, vous ne pensez qu’à votre propre personne . C’est déloyale, malhonnête et incongru ce que vous avez fait.Cela prouve que vous ne gérez que votre propre biotope.Et pire vous argumentez aux confins du mauvais goût.

Dema yerem Président Macky Sall parce-que nittyi Dabary ay Diam. Mimi a humilié le sens de l’honneur et de l’engagement politique.

L’amitié des hommes bas et d’un naturel abject n’est fondée que sur l’intérêt de leurs passions, et sur les avantages temporels qu’elle leur procure. Jusqu’à ce qu’ils aient consommé tes provisions, ils s’empresseront autour de toi comme un essaim d’abeilles ; mais quand ta bourse sera aussi vide que la caisse d’un violon, ces faux amis renonceront à ta société et à leur attachement pour toi. C’est pourquoi Vladimir Poutine disait :Il vaut mieux être pendu pour la loyauté que d’être récompensé pour trahison.

Mimi a récompensé le Président Macky Sall par la trahison et c’est vraiment décevant et malhonnête.

Cette défenestration de Mimi ne l’honneur pas et tous ceux qui ont eu à le conseiller dans ce sens l’ont induit en erreur qui lui sera fatale. Ce que Mimi avance en matière d’arguments ne tiennent pas la route , elle cherche juste à manipulé l’opinion et faire mal.

Son Excellence Monsieur le président Macky Sall même les Messagers d’Allah n’ont pas fait l’unanimité, donc continuons à bâtir le Sénégal.

“L’anarchie est partout quand la responsabilité n’est nulle part”, Gustave le Bon. Le président Sall est intrépide, et sait prendre sa responsabilité. À l’Apr, le seul responsable c’est le président Sall. Nos camarades doivent arrêter de jaser et défendre le bilan élogieux de son excellence.

Pourquoi certaines personnes sont totalement égoïstes ?

Pourquoi pensez-vous que c’est uniquement vous qui doivent toujours occuper les postes ?

Pourquoi ne pensez pas à vos camarades ?

Parfois nous sommes houspillés et meurtris du comportement de certains soit disant leaders où responsables .

Je leur avais dit qu’il y a beaucoup de Abdou Mbaye et Marie Theuw Niane dans nos rangs parce-que la plupart de certains tigre en papier ne pense qu’à leur propre personne.

Dans l’histoire politique du Sénégal nous avons vu combien de personnalités ayant une base politique très solide qui ont été la tête de liste Nationale de leur coalition et qui ont gagné avec un très bon score et ils n’ont jamais été le Président de l’Assemblée Nationale . Pour ne citer que Mouhamed Boun Abdoulah Dionne .

En réalité je condamne avec dexterique les propos de TATA MIMI quand elle dit que le Président Macky Sall a “choisi la famille au détriment du mérite ”

Chère TATA Mimi !

Vous savez que vous avez tout faux et vous le comprenez très bien ! L’actuel Président de l’A. N a accompagné le président Macky Sall bien avant 2008 et il s’est toujours investi avec loyauté, fidélité, sincérité et honneur. Et pourtant cher Tata Mimi, vous avez été Ministre de la justice, PM, président du CESE et envoyer spécial du président Macky Sall, par devoir de reconnaissance et d’intégrité vous devriez féliciter le Président Macky Sall jusqu’à la fin de votre vie.

LE Dr Ahmadou Mame Diop n’ a été qu’un simple député et un simple Dg de la SAPCO, nous ne voyons aucune approche familiale, vous voulez juste nuire . Il faudra vraiment apprendre à être reconnaissant et éviter l’égoïsme dans ce parti . Son Excellence Monsieur le MACKY SALL ne mérite cette felonie et cette traîtrise. Cher Mimi n’importe quel député pouvez occuper le poste de la présidence de l’AN . Amadou Mame Diop mérite à la légitimité historique et morale et il a rempilé dans sa mairie.

Très honnêtement, nous sommes très déçu de vous parce-que nous les jeunes leaders nous avions toujours pensé l’engagement politique ne se limite pas uniquement au poste de responsabilité.

Il y a combien de Dr, de professeur et des intellectuels organiques qui sont dans nos rangs et ils n’ont jamais eu le plus petit poste et pourtant ils continuent à mouiller le maillots. Vraiment le Président Macky Sall a bon dos . En principe c’est le Président Macky Sall qui est entrain de subir la trahison. Et pourtant chère Mimi si vous pensiez aux autres nous n’alliez pas quitter notre navire. Est-ce que Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall n’avait ressenti cette trahison que vous nous avait servi.

De toute façon, nous nous sommes très engagés envers le président Macky Sall nous comptons mener tous ses projets dans la loyauté et dans sincérité.

Mais vraiment qu’ils s’agissent de Mimi Touré, Marie Theuw Niane, Lansana Gany sakho,j’en passe, avec toute honnêteté c’est vous avez trahi le Président Macky Sall. Et le President Macky sall ne mérite pas cette vilenie et cette félonie.

Nous nous sommes toujours engagé et nous allons soutenir avec dévouement le Président Macky Sall parce-qu’il est le meilleur de sa génération et sa vision nous l’approuvons avec bonheur.

Essayons de comprendre ce qu’on appelle développement durable et l’importance du PSE.

Qu’est ce que le développement durable?

Le développement durable peut être défini comme “le changement d’un état quelconque à un autre observé dans l’environnement et qui a un caractère relativement durable. Le processus de changement tel que vécu par un système se caractérise par trois étapes plus où moins distinctes et qui seront plus ou moins longues, difficiles et intense selon les système concernés”

La démarche de changement elle, réfère aux trois phases qui seront franchies pour initier et/ou promouvoir un changement dans le système. Les trois phases du PSE :

2014-2018 période de décollage économique caractérisée par la phase de cristallisation: l’abandon de comportements ou attitudes habituelles ;2018-2022 période d’installation dans une nouvelle dynamique d’émergence matérialisée par le mouvement qui est une période marquée par des comportements ou attitudes plus ou moins instables ;

2022-2035 période d’expansion décrit par la phase de recristallisation marquée par l’acquisition de nouveaux comportements ou attitudes.

Le président Sall est l’archétype de l’homoemergensis, père bâtisseur des chantiers de l’émergence et de la concorde national. Le président Sall un véritable intellectuel à la trajectoire politique inégalable, a hissé le Sénégal du haut de la hauteur des nations ; raison pour laquelle il dérange les intellectuels de parodies et de pastiches. Un véritable intellectuel s’intéresse aux problèmes de vulnérables et essaie à chaque fois d’utiliser des mesures idoines pour les éradiquer. Telle est l’ambition de Son Excellence Monsieur le président Sall.

Nous sommes avec les projets 5-3-5 acte reflétant un patriotisme indémontable et une citoyenneté incontestable.

Le président Sall est intéressé par le développement économique et social du Sénégal. Le PSE a su répondre à la fois aux exigences des grands équilibres macroéconomiques suivis comme du lait sur le feu par les bailleurs de fonds et satisfaire au mieux la demande sociale du peuple sénégalais à travers des programmes sociaux comme : le PUDC, PUMA, PROMOVILLE, les Bourses de sécurité familiales, la Couverture maladie universelle, la baisse de la fiscalité sur les salaires, l’annulation de la patente…

La Cojecar ovationne les relations du Président. Sur tous les plans nous avons observé des améliorations considérables comme dans le domaine de l’agriculture nous avons constaté que :

-Le président a réduit la vulnérabilité des productions agricoles.

-Il a favorisé le développement foncier et les investissements productifs.

-Il y a l’intensification et la modernisation de la production agricole, la promotion de l’agro-industrie, l’augmentation et la diversification des revenus agricoles, le renforcement du rôle des organisations paysannes et de la sécurité alimentaire.

Dans le domaine de l’élevage nous enregistrons un assainissement de l’environnement de la production, la sécurisation de l’élevage pastoral et agro-pastoral, l’accroissement de la productivité du sous secteur en vue de garantir la sécurité alimentaire et améliorer les revenus, la satisfaction de la demande nationale en produits halieutiques et aquacoles, la valorisation des ressources halieutiques et la modernisation de la pêche artisanale.

Dans le domaine de l’infrastructure nous notons l’amélioration considérable de la mobilité urbaine, périurbaine et rurale. Le BRT, le TER viennent en appoint pour garantir la fluidité des transports.

Dans le domaine de l’énergie, hormis les inaugurations des centrales comme la centrale de Taiba Ndiaye d’une capacité de 160Mw, Son Excellence a inauguré la centrale solaire photovoltaïque de Santhiou Mekhe d’une capacité de 30 Me en juin 2017, nous épluchons une amélioration de l’accès aux hydrocarbures.

Monsieur le Président Sall, Excellence, les vindicatifs ne seront jamais contents. Continuons le travail collaboratif. La délation, la mégalomanie, la réputation ne mènent nulle part ; donc mes chers confrères, faisons profil bas avant que l’on franchit le Rubicon. Le président Sall ne mérite pas cette félonie.

Samba Ndong Responsable politique apr biscuiterie et coordonnateur national de la Cojecar