La voix de la femme médecin du Soudan en guerre est tremblante. Elle laisse un message avec le numéro de téléphone portable de BBC Arabic via WhatsApp. C’est pour une émission de radio spéciale intitulée Li Sudan Salam, qui signifie à la fois “salutations au Soudan” et “paix au Soudan”.

Il a été lancé à la suite du déclenchement d’un conflit entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires le 15 avril. Des centaines de personnes sont mortes et plus d’un million ont été forcées de quitter leur foyer à travers le pays. L’émission de radio a reçu de nombreux messages sur des femmes et des filles violées dans l’insécurité.

Il est difficile d’établir le nombre exact de victimes, mais les médecins craignent que de nombreux cas ne soient pas signalés. “Nous avons pu parler à trois femmes qui ont été violées et nous essayons de leur prodiguer des soins, mais il y a deux femmes que nous n’avons pas encore pu joindre“, explique le médecin d’un des rares hôpitaux encore opérant à Bahri, l’une des trois villes qui composent le Grand Khartoum – la capitale du Soudan.