Confinement Total : La région de Kolda n’est pas encore prête

L’éventualité d’un confinement général se précise de plus en plus, mais l’hypothèse effraie déjà la majeure partie des Koldois. La plupart soutienne que les conditions ne sont pas réunies parce que les moyens font défaut.

« On est pas prêt pour un confinement total à Kolda parce que les conditions ne sont pas réunies. Le Sénégal est un pays sous développé surtout Kolda; ce qui veut dire qu’on n’est pas dans les mêmes conditions que les autres régions. Ici c’est les moyens qui font défaut. Certes nous avons peur mais on ne souhaite pas le confinement », déclarent certains habitants de la localités.Pour eux, la fermeture des frontières entre la région de Kolda et trois autres pays limitrophes suffit.

« Ils n’ont qu’à garder nos frontières pour que personne n’entre. Il faut fermer toutes les frontières à la place du confinement.

A ce jour, il n’y a pas encore de cas enregistrer dans la localité mais l’anxiété reste le sentiment le mieux partagé.