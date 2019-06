Le porte-parole des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, était en visite à Fann Résidence à Dakar, ce jeudi 20 juin 2019. Il s’est rendu à la résidence de Ibrahima Guèye, un fidèle Talibé de plus de 30 ans de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des mourides et qui a perdu sa mère durant les derniers jours du mois de Ramadan.

La voix du Khalife des mourides était à la tête d’une forte délégation qui comptait le ministre Cheikh Mbacké Sakho, venue présenter ses condoléances et celles de la communauté mouride à la famille éplorée.

Il a profité de l’occasion pour visiter l’appartement privé du Khalife général réceptionné deux mois avant son accession au califat.

Avant son départ, le marabout a dirigé la prière de Timis et formulé des prières pour l’assistance, la famille et particulièrement Ibrahima Guèye, administrateur de sociétés et promoteur immobilier.