Condamnés à perpétuité, Samba Omar Bâ et Cie se retrouvent en liberté pour vice de procédure

Coup de théâtre à Saint-Louis ! La cour d’Appel a annulé, mardi 27 avril, la procédure par laquelle Samba Omar Bâ et quatre autres personnes. Elles ont été poursuivies suite à la mort de Tidiane Thioye, l’ancien chef de gare routière de Matam. Les inculpés ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité en décembre 2019, rapporte Les Echos.

Cela fut certainement comme un rêve dans lequel ils ne voudraient jamais être réveillés, pour Samba Omar Bâ, Kalidou Sow, Khardiata Niang, Seydou Mamadou Fall et Hamidou Fall dit « Noiraud ». Ce, surtout pour les quatre premiers cités qui, en décembre 2019 ont reçu la décision du juge comme un couperet avec une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, pour association de malfaiteurs et assassinat.

Hamidou Fall ayant écopé de 3 ans de prison pour recel de cadavre et non dénonciation. En effet, ayant interjeté appel de la décision du juge du Tribunal de Grande Instance de Matam, hier mardi, à la cour d’Appel de Saint-Louis, compétente en l’espèce, n’a même pas statué sur le fond du dossier.

Pour les juges d’Appel, il y a une flagrante violation des droits de la défense. En conséquence, la Cour a annulé la procédure. Si, toute la procédure est annulée, cela signifie que toutes les cinq personnes sont libres comme l’air, à moins que le parquet ne se rattrape et initie une nouvelle procédure.

Une erreur annule la procédure

En attendant, Samba Omar Bâ et Cie peuvent pousser un ouf de soulagement. En fait, la cour d’Appel a constaté que les procès-verbaux n’étaient pas signés et l’exigence de la présence obligatoire d’un avocat en matière criminelle (article 101 alinéa 4) n’étaient n’ont plus pas respecté.

Cette histoire remonte à octobre 2016. Le corps sans vie de Tidiane Thioye, chef de gare routière à Ourossogui, a été retrouvé sur la berge de fleuve dans le quartier de Diamel. Il n’y avait aucun habit sur lui. Un fait intriguant pour les enquêteurs qui ont vite orienté leurs recherches vers les autres membres du syndicat. Car, faut-il le souligner, cette période, une faction des chauffeurs réclamait la démission de Tidiane Thioye et exigeait qu’il fasse son bilan.

Ils étaient à quelques encablures des nouvelles élections et le défunt chef de la gare routière était candidat à sa propre succession. C’est ainsi que Samba Omar Bâ et Cie ont été arrêtés et envoyés en prison. Ils ont été interpellés à la suite de dénonciation anonyme. Des accusations qu’ils ont contestées, rapporte Les Echos.