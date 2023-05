Concours internationaux : Le PM met le Sénégal sur les rails

Le Premier ministre responsable des sports prépare déjà la participation du Sénégal à des compétitions africaines et internationales.

L’éternelle faiblesse des moyens mis à la disposition du département du Sport sera certainement conjugué au passé avec la prise de pouvoir aux Sports du Premier ministre… Afin d’éviter de laisser certaines fédérations à quai.

Lors de la passation de service avec son prédécesseur, Yankhoba Diattara, Amadou Ba a promis de planifier la participation du Sénégal aux compétions internationales.

Le Premier des ministres enjoint ainsi que « les arbitrages conséquents puissent être réalisés, dans les meilleurs délais requis, en étroite relation avec le Comité olympique et les fédérations et regroupements sportifs de sorte à disposer, dès le début de l’année une planification et d’un calendrier annuel de participation du Sénégal aux compétitions africaines et internationales. ».