« Compte Facebook piraté » : Adama Gaye va porter plainte contre X

Le journaliste Adama Gaye ne reconnaît pas être l’auteur des deux publications sur sa page Facebook pour lesquelles il est arrêté pour diffusion d' »écrits contraires aux bonnes mœurs » et « offense au chef de l’État ». Il a confié aux enquêteurs, lors de son interrogatoire, que « des individus ont piraté son compte Facebook, fait les publications et les commenter à sa place ». Non sans promettre de déposer une plainte contre X pour piratage de compte.

Mais, selon le quotidien Libération qui donne l’information, « face aux preuves techniques apportées par ces derniers, le journaliste Adama Gaye a lâché du lest, reconnaissant être l’auteur des deux posts, mais réfute être l’auteur du troisième post dans lequel il souhaite que l’avion de commandement s’écrase à 10 000 pieds d’altitude avec Macky, Niasse, Aliou Sall, Mansour Faye, Serigne Bassirou Guèye, Mamour Diallo… ».