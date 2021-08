Comité Exécutif de la FSF : Augustin Senghor intègre 8 membres, Saer Seck se retire

Mbaye Diouf Dia, Louis Lamotte, Babacar Ndiaye et Amara Traoré sont sur la liste des 8 membres du Comité exécutif (Comex) cooptés par le président de la Fédéartion Sénégalaise de Football (FSF). La reunion a eu lieu, jeudi 12 août au Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD). Saer Seck ne figure pas sur la liste. Cependant le Comex a pris des décisions pour les préparatifs de la Coupe du Monde de Beach soccer, Russie 2022, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021.

Le Comité Exécutif de la FSF (Comex) a été installé, hier jeudi. Il est composé du Président de la FSF Augustin Senghor et des six (06) Vice-présidents qui sont, Mouhamed Djibril Wade, Abdoulaye Saydou Sow, Mam Adama Ndour, El Hadj Amadou Kane, Thierno Diane et Cheikh Ahmed Tidiane Seck.

Mettant en œuvre la résolution de l’Assemblée Générale du 07 juillet 2021 sur l’élargissement du Comité Exécutif à des personnes ressources. Ainsi, le Comex a choisi les 8 membres prévus par le consensus. Il s’agit de Louis Lamotte (ASSUR), Mbaye Diouf Dia (Mbour Petite Cote), Elimane Lam (actionnaire à Valenciennes en Ligue 2 française), Babacar Ndiaye (Teungueth Fc), Amara Traoré (Linguère Saint-Louis), Lat Diop ( Guédiawaye Fc), Aliou Dabo (Président Ligue régionale de Sédhiou) et Samsdine Diatta (Dakar Université Club).

Malgré son retrait du consensus, Saer seck, Président de Diambars a été démarché par la nouvelle équipe fédérale. Le patron de Diambars a rejeté l’offre confirmant ainsi son désaccord sur les conditions du consensus.

Cependant, Elhadji Ousseynou Diouf, ancien footballeur international et double Ballon d’Or africain est confirmé au poste de Conseiller Spécial du Président de la FSF pour les équipes nationales.

Le Comex a informé qu’une délégation composée de représentants du Ministère des Sports, de la FSF et de l’ANPS devra assister à ce tirage pour ensuite anticiper sur les dispositions nécessaires pour une bonne participation du Sénégal à la CAN Cameroun 2021.

Abordant la suite des matchs de la Coupe du Sénégal, le Comité Exécutif a décidé de la reprise des compétitions à huis clos à partir du 21 août 2021. Les installations du Centre de Développement Technique Jules François Bocandé, peuvent aussi être utilisées pour la programmation des matchs.