Coalition électorale : Ousmane Sonko et Khalifa Sall envisagent de créer une liste commune aux Locales

L’alliance entre Pastef et Taxawu Ndakaru se précise davantage. Abass Fall et Barthélémy Dias, proche collaborateur du patron de Taxawu Ndakaru en ont exprimé l’idée.

Pour exposer les «manœuvres et les actes de sabotage» du régime dans la révision des listes électorales, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a exprimé ce souhait. «Notre vœu le plus ardent c’est de se coaliser avec des forces vives, politiques, syndicales et de la société civile. Parmi ces forces, Pastef est une force particulière. C’est une force avec laquelle nous comptons travailler et c’est une force avec laquelle nous comptons collaborer», a déclaré Barthélémy Dias, rapporté par Walfadjri.

Et d’ajouter: «Je réitère ce souhait de voir Taxawu Ndakaru et Pastef particulièrement à côté d’autres forces politiques et syndicales aller ensemble à ces élections pour le bien-être des populations». Une position qui rejoint celle du patron de Pastef Dakar, Abbas Fall.

S’adressant au lieutenant de Khalifa Sall, il souligne: «Nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes dans le même camp, celui de l’opposition».