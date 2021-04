Combat Modou Lô Vs Ama Baldé: Les révélations bouleversantes Sélbé Ndome et …

Modou Lo qui doit défendre son titre de roi des arènes va donner une chance à Ama Baldé d’entrer dans le cercle trés fermé des Vip de l’arène.

L’ancien roi des arènes Balla Gaye II a prévenu Modou Lo, l’actuel détenteur de la couronne, qui devra bientôt croiser son jeune challenger, Ama Baldé. Dans un entretien accordé à Lutte Tv, Balla Gaye a clairement averti Mod’ Lo : « Ama Baldé est plus dangereux que moi… Il est jeune, très bien entraîné, déterminé et tout Pikine est derrière lui. Tout le monde lui souhaite de remporter le titre de roi des arènes.» De quoi susciter encore plus d’engouement sur ce choc prévu au mois de mai 202, sauf changement.