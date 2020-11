COALITION TABAX L’appel de Boubacar Camara

“La coalition Tabax convie les militants et sympathisants sincères à poursuivre le combat à nos côtés pour panser le chagrin consécutif à l’abandon dont ils font l’objet de la part de politiciens calculateurs, maîtres dans l’art de la transhumance intéressée. Chers compatriotes, le moment est alors venu pour les partis politiques et mouvements citoyens, les associations et personnalités qui se reconnaissent dans les idéaux de notre coalition de nous rejoindre pour construire un autre Sénégal, prospère et solidaire. Ce Sénégal est possible. Il contribuera à dissiper le nuage qui couvre l’Afrique pour que la pluie du développement durable arrose ce continent meurtri, immensément riche et étonnement pauvre. L’espoir est permis”, écrit Boubacar Camara sur sa page facebook.

