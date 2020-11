Le reste du groupe des Lions est arrivé cette nuit à l’aéroport de Diass avant de rejoindre l’hôtel Radisson de Diamniadio où loge l’équipe du Sénégal. Sadio Mané en vedette est accompagné de Kalidou Koulibaly, Sada Thioub, Opa Nguette, Pape Abou Cissé…En revanche, Alfonse Dionkou manque à l’appel d’Aliou Cissé. Du coup, seuls 23 joueurs vont défier la Guinée Bissau, mercredi (Thiès) et dimanche (Bissau) pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

