Classement Fifa: Le Sénégal intègre le Top 20 mondial et reste leader en Afrique

Le Sénégal et l’Algérie, finalistes de la CAN 2019, progressent de façon sensible au classement FIFA du mois.

Alors que plusieurs compétitions continentales en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes ont connu leur dénouement ces dernières semaines, l’édition de juillet du Classement mondial FIFA/Coca-Cola présente un certain nombre de changements significatifs. Comme on pouvait s’y attendre, les nouveaux champions de ces trois Confédérations en sont les bénéficiaires, écrit la FIFA dans son communiqué.

L’Algérie (40eme, +28), néo-championne d’Afrique, réalise la plus nette progression de ce mois de juillet en engrangeant pas moins de 117 points, tandis que le Sénégal (20eme, +2), valeureux finaliste, intègre pour la première fois le Top 20. Le Nigeria (33eme, +12), demi-finaliste, ainsi que les surprenants quarts-de-finalistes que sont Madagascar (96eme, +12) et le Bénin (82eme, +6), voient eux aussi leurs bonnes performances récompensées par un bond conséquent. »