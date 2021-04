Le président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), Souleymane Téliko traine en justice Mamdiabal Diagne, promoteur du groupe Avenir- communication.

Par le biais de ses avocats, Mes Ciré Clédor Ly et Mouhamadou Bamba Cissé, il lui a servi la citation directe annoncée la semaine dernière pour «diffamation». Le mis en cause est cité à comparaitre le 06 mai 2021 à 8h 30 minutes devant le Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar, statuant en matière correctionnelle.

Selon des sources concordantes, dans sa plainte, Téliko déclare que le 29 mars 2021, à l’émission «Grand Jury de la Rfm», Madiambal Diagne a tenu publiquement des propos portant atteinte à son honneur et son intégrité. Selon la même source sous le couvert de l’anonymat, le journaliste, «a publiquement accusé Souleymane Téliko d’avoir détourné de l’argent puis remboursé les sommes, après avoir été épinglé par un rapport de l’Union Européenne». «Pour étayer son accusation et tenter de salir sa réputation, il cite nommément le magistrat, le qualifiant ainsi de personne de mauvaise foi qui prêche la bonne parole alors qu’il n’en est rien», informe notre interlocuteur. Selon qui, «ces propos sont diffamatoires en ce sens qu’il s’est agi d’imputations de faits précis de détournements de deniers publics qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de Souleymane Téliko».

D’après la source, «la violence de ces propos caractérise une intention manifeste de nuire. L’intention de nuire est en effet manifeste et résulte de l’acharnement contre Téliko attesté par la chronologie des faits ayant précédé ces propos diffamatoires tenus à la radio».