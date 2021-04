Casamance : Le village de Sibana bénéficie d’une première unité de production d’engrais et de gaz bio

La bananeraie dudit village qui expérimente déjà ces engrais liquides et solides de l’Unité de production d’engrais bio (UPEB) espère des résultats probants au niveau de la production de la banane. Un ouf de soulagement pour les producteurs da la banane de cette localité du Balantacounda meurtrie par le conflit Casamançais.

Mais il faut noter que le mal dont souffrent les bananeraies de la région de Sédhiou est le problème récurent d’eau. Sibana jette son regard sur le solaire pour l’alimentation en eau de son périmètre de bananeraie pour se débarrasser des factures salées de carburant.

« C’est une journée qui est fruit d’un long processus. Il y a de cela un peu plus d’un an, avant la Covid-19, l’USAID Access avait un projet porté sur l’eau, l’assainissement, le changement de comportement, nous avait approché de venir apporter des solutions au niveau d’une fédération de producteurs de bananes qui comptent 500 membres dans la zone sud, dans la région de Sédhiou. C’est pour cela que nous sommes venues rencontrer la population pour mieux comprendre leur besoin, et voir qu’elle solution, nous pouvons leur rapporter. C’est dans ce contexte que nous leur avions fait la proposition pour l’accès à l’eau qui était leur grande priorité et l’accès à l’engrais », Almanmy Sagna est Dg de l’UPEB.