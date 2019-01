Chris Brown visé par une plainte pour viol : le parquet de Paris ouvre une enquête

Chris Brown va devoir répondre de ses actes devant la justice française. Selon les informations de notre source Closer, le chanteur serait visé par une enquête de la police judiciaire de Paris pour viol. Sa victime présumée aurait 24 ans.

Chris Brown est empêtré dans une sombre affaire. D’après les informations de notre source Closer, la star américaine serait visée par une plainte pour viol. Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 15 au 16 janvier, dans un hôtel de luxe du 1er arrondissement de Paris. Le chanteur aurait fait la rencontre de sa victime présumée dans une boîte de nuit et l’aurait conviée dans sa suite avec plusieurs autres femmes. Âgée de 24 ans, elle aurait été abusée sexuellement après s’être retrouvée seule à seule avec lui. « Elle a précisé qu’un ami de Chris Brown et son garde du corps ont également abusé d’elle », ajoutent nos confrères, selon lesquels l’enquête a été confiée à la police judiciaire de la capitale française.

Ce n’est pas la première fois que Chris Brown est accusé de viol. En mai 2018, le jeune papa avait été poursuivi en justice pour des faits remontant à février 2017. Une jeune femme affirmait avoir été conduite de force au domicile du chanteur et avoir été violée à plusieurs reprises. Cette dernière aurait également été contrainte de faire un cunnilingus à une invitée de la star de 29 ans, alors qu’elle avait ses menstruations. Un événement traumatisant que l’avocat de la victime présumée considérait alors comme « l’un des cas les plus horribles d’agression sexuelle. »

Chris Brown est également connu pour des faits de violences conjugales. En 2009, il avait écopé de cinq ans de mise à l’épreuve et de six mois de travaux général, après avoir sauvagement agressé Rihanna. En 2017, son ex Karrueche Tran avait obtenu une ordonnance de restriction effective pendant cinq ans, après avoir été victime de coups et de menaces de mort. Une décision de justice à laquelle Chris Brown n’a jamais publiquement réagi.