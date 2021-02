Le leader des Patriotes Ousmane Sonko a fait face à la presse ce soir. A son domicile de la cité Gorgui, il s’est expliqué sur les accusations de viols répétitifs dont il serait accusé.

S’il reconnait s’être, en de nombreuses reprises, rendu dans le salon “Sweet Beauté Spa”, Ousmane Sonko qu’il n y a jamais rien fait de répréhensible. Et il a fait savoir qu’il se rend dans cette structure uniquement pour soigner un mal de dos récurrent. Et ce mal, Ousmane Sonko a fait savoir qu’il l’a toujours connu. Et cela a été un lourd fardeau pour sa mère, pendant toute son enfance.

Comme sa mère, ses épouses qu’il a pris à témoins ont, elles aussi, assisté à ses nombreux va-et-vient chez les médecins. Mais aussi auprès des praticiens chinois. Aussi, s’il a reconnu ses nombreuses fréquentations dans ce salon, Ousmane Sonko a fait savoir qu’il continuera de fréquenter ce salon. Pour sa défense, Ousmane Sonko a fait savoir que c’est un complot commandité par Macky Sall, le chef de l’Etat et son ministre de l’intérieur, Felix Antoine Diome, est le métronome de ce complot.