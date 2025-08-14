« C’est le monde à l’envers » : Waly Diouf Bodiang réagit aux menaces d’Omar Youm

« C’est le monde à l’envers, le summum du cynisme politique », dénonce Waly Diouf Bodiang, Directeur général du Port autonome de Dakar et responsable de Pastef Yeumbeul. L’ancien ministre des forces armées sous le régime de Macky Sall, Omar Youm, a déclaré qu’il « rassemble par voie d’huissier nos déclarations pour nous les opposer prochainement », suscitant l’indignation dans les rangs de l’opposition.

Pour Waly Diouf Bodiang, cette annonce traduit une inversion choquante des responsabilités. « Il pointe aussi la responsabilité des manifestants dans les tueries de 2021 à 2024 », rappelle-t-il, dénonçant la tentative de faire porter le fardeau des violences sur ceux qui ont été réprimés.

Le responsable de Pastef Yeumbeul alerte sur une dérive inquiétante : « Bientôt c’est l’APR et ses responsables qui vont porter plainte et traîner ceux qui ont subi leur répression en justice, tout en souillant la mémoire de ceux qui sont morts sous Macky ».

Entre provocation et réécriture de l’histoire, cette sortie relance le débat sur la justice, la mémoire des victimes et la responsabilité politique, en attisant la colère de l’opposition et de la société civile.