Alerte Météo : Un Système Pluvio-Orageux Menace Plusieurs Régions du Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a émis ce jeudi une alerte météorologique concernant l’arrivée d’un système pluvio-orageux particulièrement actif qui devrait toucher plusieurs régions du Sénégal. Selon les prévisions, les zones de Thiès, Dakar, Mbour, Saint-Louis et Fatick seront les plus impactées par ce phénomène dès le début de la matinée.

L’Anacim indique que ce système pluvio-orageux s’accompagnera de vents assez forts, pouvant engendrer des conditions météorologiques défavorables. Ces intempéries pourraient entraîner des perturbations, notamment sur les routes et dans les zones à risque d’inondation.

Face à cette situation, l’Anacim appelle à la vigilance et invite les populations des régions concernées à prendre des précautions. Les autorités météorologiques continuent de surveiller l’évolution de ce système et fourniront des mises à jour régulières. Les habitants sont encouragés à suivre les bulletins météo et à respecter les consignes de sécurité émises par l’Anacim.