Intech Group : 298 millions de FCFA détournés, le trésorier arrêté en cavale

Le trésorier et responsable du cash-management d’Intech Group, Cheikh Mbacké Thiam, est accusé d’avoir détourné un montant total de 298,136 millions de FCFA depuis 2020.

Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, l’intéressé a été surpris par la direction, qui a constaté les irrégularités financières. Confronté aux faits, il a restitué 85,516 millions de FCFA en espèces, ainsi que deux véhicules, tout en s’engageant à rembourser le reste de la somme.

Le mis en cause a été déféré devant le parquet financier, après avoir été intercepté par la Division des investigations criminelles (DIC) alors qu’il tentait de quitter le territoire national.