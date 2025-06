Cérémonie de graduation: L’excellence, la performance et l’exploit célébrés par groupe AMDI

Le groupe AMDI ( African Millenium Institute ) fondé en 2018 a célébré, ce samedi 31 mai 2025, sa première cérémonie de graduation.

Cette cérémonie qui s’est tenue au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose et coparrainée par Dame Mbodj directeur général de la SOGIP SA et son frère et camarade de parti, Mamadou Lamine Dianté président du Haut Conseil Dialogue Social a été, en plus de l’ambiance festive empreinte d’émotions visibles sur les visages des récipiendaires, un moment de reconnaissance en vers les bonnes volontés qui ont toujours accompagné et soutenu le groupe et aussi et surtout une occasion privilégiée de partage d’expériences entre anciens pensionnaires de l’institut qui ont déjà intégré le monde du travail et leurs cadets.

Parmi les lauréats du jour qui se sont succédés tour à tour au présidium pour placer des mots de remerciements ou partager quelques expériences professionnelles déjà vécues en entreprise, la prise de parole de Safiétou Diop a captivé l’attention des autorités et du public venu nombreux assister à la fête.

En effet, grande surprise a été pour beaucoup de ceux qui étaient dans la salle de voire et entendre cette étudiante de la première promotion de AMDI, livrer un témoignage sur sa participation à la toute première séance de greffe rénale réussie au Sénégal et réalisée à l’hôpital militaire de Ouakam. Un exploit doublé d’une fierté nationale pour Safiétou et un exemple assez suffisant pour motiver les futurs aspirants à intégrer le monde du travail et à réaliser des performances d’une telle dimension.

Mamadou Ounith Touré, fondateur du groupe, dont la joie et la satisfaction de la réussite de l’événement échappées de son costume bien soigné et sa cravate bien ajustée n’a pas manqué l’occasion de féliciter ses étudiants récipiendaires pour leurs parcours scolaires élogieux, remercié les partenaires, bonnes volontés, parrains du jour et les parents des étudiants pour la confiance placé en son établissement. Monsieur Touré n’a pas manqué d’évoquer les moyens mobilisés et les performances réalisées par son groupe scolaire pour arriver à ce state. Il révèle que d’autres initiatives sont entrain d’être prises pour booster la qualité de la formation des étudiants au sein de l’institut, leur accompagnement dans la réinsertion professionnelle au niveau des structures d’accueil.

Cette volonté manifeste du directeur général à réaliser plus de performances et les témoignages satisfaisants des étudiants qui produisent d’exploits en entreprises, montent et réalisent leurs propres projets ou affaires, ont poussé les parrains et autorités étatiques à prendre des engagements à accompagner l’établissement et à faciliter l’insertion socioprofessionnelle des futurs demandeurs d’emploi qui ont reçu leurs parchemins.