Incendie au marché Ocass de Touba : plus de 30 cantines consumées par le feu

La nuit dernière a été particulièrement longue au marché Ocass de Touba où un incendie, survenu vers les coups de 1h du matin, a détruit plus de trente cantines ainsi que des tables de marchands.

À l’approche de la Tabaski, des vêtements et des accessoires pour femmes ont été réduits en cendres. La veille, ces articles avaient été soigneusement entreposés dans les cantines, mais ils ont été entièrement détruits par les flammes. Sur les lieux, des kiosques effondrés et leurs toits étalés au sol témoignent de l’ampleur de la catastrophe. Des vendeurs, qui avaient récemment approvisionné leurs boutiques en prévision de la Tabaski, ont tout perdu dans cet incendie.

Au moment des faits, d’après le soleil, plusieurs commerçants étaient encore sur place. Ce sont donc eux qui sont intervenus en premier, déblayant les cantines et tentant de maîtriser les flammes avec les moyens disponibles, en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers. L’occupation anarchique du marché Ocass complique toujours l’accès. Les pompiers ont rencontré des difficultés pour atteindre les lieux, toutes les voies étant obstruées, selon Sény Dieng, le responsable du marché, qui a néanmoins salué la réactivité des autorités.

Concernant les bouches d’incendie, le responsable a indiqué qu’il en existe, mais qu’elles sont inopérantes, car privées d’eau. « Des bouches d’incendie sans eau ne servent à rien. Les pompiers sont contraints de quitter le marché pour aller s’approvisionner en eau, ce qui, selon lui, est inadmissible. »

Même si les causes de l’incendie n’ont pas encore été déterminées, le délégué du marché exprime de sérieux doutes quant à une possible réaction chimique. Il avance que la combinaison d’eau de Javel et de savon chimique, en période de forte chaleur, pourrait provoquer un feu. À ce sujet, il a rappelé qu’un arrêté préfectoral interdit désormais la vente de ces produits sur le marché. Il souligne également la présence d’installations électriques non conformes.