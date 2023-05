Cérémonie de dépôt des armes: Fatoma Coly, commandant du Diakaye révèle les raisons de son retour au bercail après 40 ans de résistance armée

Le commandant de la section Nord du Diakaye, Fatoma Coly a bien et bel baissé son fusil et quitté le MFDC après 40 ans de résistance armée passée en pleine brousse casamançaise.

Evoquant les raisons de son retour au bercail lors de la cérémonie officielle de dépôt des armes tenue ce samedi 13 Mai 2023 à Mongone avec l’Etat u Sénégal, le désormais ex-commandant rebelle a remercié à l’entame de son propos, rendu grâce à Dieu et remercié les nombreuses délégations venues prendre part à cette journée et auxquelles il à supplier de garder en mémoire ces moments avant de jurer que s’il est entré en brousse pour torturer ou desservir les intérêts des casamançais, que Dieu lui hotte la vie le jour j.

Il poursuit pour rassurer l’assistance que s’il a choisi de rendre son fusil de combattant armé, c’est justement pour sauver la vie de ses parents casamançais, soifs de Paix. Cette Paix tant recherché par des hommes et des femmes dont il a voulu qu’ils soient présents en cette journée mémorable pour servir de témoins de son engagement à cultiver désormais et faire régner la paix.

Il en veut pour preuve de sa conversion dorénavant en acteur de paix, son montage en poste de garde pour prendre en main la sécurité du gouverneur de Ziguinchor, quatre jour avant sa venue à Mongone, lieu de rencontre car dit-il, l’on peut pas chercher à cultiver la paix et verser dans l’hostilité. Fatoma qui dit ne pas blâmer ses confrères du MFDC qui continuent à résister à l’appel à la paix, invite ces derniers qui n’ont certainement pas encore compris ou retrouvé le chemin qui mène à la paix, à penser aux potentielles énormes que regorgent la Casamance et qui font venir des étrangers européens afin de lutter pour leurs préservation.

Le résistant armé démissionnaire a tenu à préciser devant tous qu’il n’est pas sanguinaire et n’a jamais d’ailleurs souhaité faire couler du sang humain en ces termes: ” Trois ans et trois mois avant mon accession au commandement, j’ai dis aux doyens du Diakaye qui m’ont fait confiance que; je ne suis pas sanguinaire, que je ne prendrai pas les commandes pour faire couler du sang mais que si c’est pour chercher à retrouver la paix, j’accepte”. Un engagement à retrouver la paix pour l’intérêt de tous qu’il vient de concrétiser malgré les risque que comporte cette attitude qui peut être perçue par ses frères d’armes comme une trahison et par conséquent exposer quotidiennement ses ex-combattants aux danger d’assassinat car lui, personne ne peut lui hotter la vie, jure t-il.

Il en veut pour une autre preuve de son recule, les nombreuses crises qui n’ont cessé de diviser des maris à leurs épouses du fait que celle ci entrent dans la brousse, y passer des nuits pour procurer de la protection aux combattants mais aussi les cultures et récoltes qui pourrissent dans les rizières et les champs à cause des massacre dont sont souvent victimes leurs propriétaires.

Il n’a pas pour la même occasion oublier de relater pour regretter et pardonner les auteurs des nombreuses attaques et fusillade dont il a été victime lui et sa troupe car dit-il tout cela n’est que le sacrifice d’une mission qui lui est confié par les populations casamançaise et qu’il a voulu remplir jusqu’à ce jour.

Fatoma Coly n’a pas enfin manqué de formuler des prières pour un retour concret et définitif de la Paix dans toutes la verte casamançaise.

Source: Kewoulo.info