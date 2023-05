Retour de la Paix en Casamance: La faction rebelle du Diakaye Nord a officiellement déposé les armes devant l’Etat du Sénégal

Situé dans la commune de Djinaky, le nom du village de Mongone sera à jamais inscrit en lettres d’or dans les anales de l’histoire du Sénégal comme le témoin de l’heureuse et sacrée cérémonie officielle de dépôt des armes du Diakaye, ce samedi 13 Mai 2023.

En effet, après 40 ans de conflit armé, une des faction rebelle du Diakaye Nord dirigée par le commandant Fatoma Coly a officiellement déposé ses armes devant le représentant de l’Etat du Sénégal, Guedj Diouf, gouverneur de la région de Ziguinchor et les partenaires techniques et financiers. Les pourparlers de ce pacte de retour définitif à la paix menés au bout de 3 ans et soutenus par des dames et des hommes de confiance, ont finalement porté du fruits murs au grand bonheur des populations qui ont souffert le plus.

Ce rendez vous de cessez le feu définitif tenu devant un grand public venu pour témoigner et immortaliser ce moment historique qui va ainsi permettre le démarrage de nombreux projets de développement longtemps bloqués mais aussi accorder aux populations une liberté de circulation jadis très réduite à cause des mines et des zones interdites d’accès.

A cela s’ajoute la quiétude et la tranquillité dans lesquelles vivront désormais les populations, longtemps traumatisées par les nombreuses attaques ou affrontements entre l’armée et les désormais ex-combattants du MFDC.

Que dire donc de cette joie que vivront les familles, épouses, frères, sœurs et parents de ces messieurs et jeunes garçons restés pendant plus de quarante loin des siens et qui ont décidé par surprise inespérée de rentrer chez soi.

Source: Kewoulo.info