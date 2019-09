Centrafrique: Que cache l’Onu du crash des casques bleus sénégalais?

Le crash du MI 35 de la flotte de l’armée sénégalaise, engagé dans la mission de maintien de paix, n’a pas révélé tous ses secrets. Alors que le communiqué de la Minusma a déclaré que, selon les premiers éléments en sa disposition, « cet accident est dû à de mauvaises conditions atmosphériques ayant rendu impossible l’atterrissage», les résultats des investigations effectuées par Kewoulo fragilisent cette version.

Contrairement à ce que veut faire croire la Minusma, le temps est, sinon bon, parfaitement acceptable pour des pilotes aussi aguerris que les militaires sénégalais. Et les conditions atmosphériques ne peuvent nullement expliquer ce crash. Au pire moment de la journée de ce 27 septembre 2019, le vent a eu une vitesse de 10 km/h et le taux de précipitation maximale était de 57%. Et, « ce mauvais temps » a été noté à 12 heures. Selon toutes les sources, experts en navigation, contactées par Kewoulo, « ce sont pas de mauvaises conditions de navigation. »

A LIRE AUSSI: Crash de Bouar: Voici la liste des victimes sénégalaises de l’hélicoptère de Centrafrique

A en croire des informations obtenues par Kewoulo, « c’est vers 8h 50mn que le crash est survenu« , ce vendredi matin à Bouar, dans la préfecture de la Nana-Mambéré, au Nord-ouest de la République centrafricaine. Or, de sources onusiennes comme locales, « des combats ont, depuis jeudi, opposé des militaires, sous mandat onusien, à des rebelles du mouvement 3R. Et depuis ce jeudi matin, les forces spéciales de la Minusca ont mené une opération militaire terrestre et aérienne contre les rebelles dans les préfectures de l’Ouham-Pendé et Nana-Mambéré. A en croire des sources onusiennes sur place à Bangui, « ce MI 35 sénégalais, qui vient de s’écraser, faisait partie de l’équipe aérienne qui bombardait le camp des rebelles. » Et même s’ils sont écartés des moyens de l’Etat, tout le monde sait que ces rebelles issus des rangs de la Séléca dispose toujours de gros moyens militaires capables d’inquiéter le gouvernement.

Signataire de l’accord du 6 février avec le gouvernement centrafricain, le 3R est accusé d’avoir rompu unilatéralement les accords de Khartoum (au Soudan) qu’il avait entériné avec 14 autres mouvements rebelles. D’ailleurs, des affrontements terribles avaient opposé les rebelles entre eux, à Birao. Et ces confrontations avaient conduit au massacre de 46 civils, en mai dernier, à Paoua, dans le nord du pays. En son temps, la Minusca avait clairement imputé la responsabilité de ce massacre au mouvement rebelle 3R, devenu, du coup, la bête noire de toutes les forces en présence. D’ailleurs, M. Vladimir Monteiro, le porte parole de Minusca, avait clairement interpellé M. Sidiki Abass à ce sujet. Et lui avait enjoint de livrer aux forces onusiennes les auteurs de ce massacre. Faute de quoi, lui et son mouvement allaient subir les foudres de la force internationale.

Cette menace de se retrouver futur pensionnaire de la Cour pénale internationale avait obligé Sidiki Abass, le leader du mouvement 3R, à démissionner de son poste de conseiller militaire auprès du gouvernement centrafricain pour se replier auprès de ses hommes. Et depuis cette date, la guerre était déclarée. Et tout porte à croire que ces casques bleus sénégalais, tombés dans le crash de Bouar, soient des victimes de cette confrontation militaire.