Le Collectif des Acteurs pour le Patriotisme Économique au Sénégal (CAPES) a organisé, ce mercredi 28 septembre une conférence de presse. Cet évènement entre dans le cadre d’un contexte marqué par des crises dans les différents secteurs de l’économie. Selon le collectif, cette réalité est la résultante conjuguée d’un environnement économique, fiscal, bancaire et social encore peu favorable à l’entreprise et à l’entrepreneur national qui sont en situation de vulnérabilité aiguë.

Le collectif pointe du doigt des secteurs tels que l’agriculture, la pêche, l’élevage, les transports ou encore le commerce. Dans le secteur de l’agriculture, les membres parlent d’un désarroi certain du fait des incohérences entre les Programmes et Projets et une situation des filières agricoles qui peinent à satisfaire les besoins annuels nationaux.

En ce qui concerne la pêche, le collectif évoque une situation meurtrière avec des accords et des licences de pêche dont la rentabilité économique est peu visible. L’élevage n’est pas en reste avec les cuirs et peaux et la tannerie qui sont marqués par une faible professionnalisation liée à un déficit de mise en relation entre l’élevage, l’artisanat et les investissements financiers et industriels. A ces chapitres s’ajoutent le sous-secteur du transport dont les réformes passent par l’obligation de segmenter clairement les types en réservant l’exclusivité du transport terrestre aux nationaux.

Dans le secteur du commerce, le Capes met en évidence l’absence de concertation visant de manière collective la mise en place d’un système de circulation des biens et services avec des facilités douanières et fiscales ce qui plombe l’accessibilité des produits aux consommateurs.

Le collectif appelle ainsi à une introversion économique dans tous les domaines. Pour atteindre ses objectifs, le Capes se veut une plateforme d’actions concertées qui va participer à l’échafaudage d’un environnement institutionnel propice à l’épanouissement de nos entreprises et à l’édification des conditions de partenariats favorables aux transferts de technologie, d’une part ; et une Responsabilité nationale de nos entreprises, s’orientant dans des actions collectives d’investissement et, de solidarité professionnelle et nationale.