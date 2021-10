Il s’appelait Talibé, son nom de famille est -pour le moment- inconnu par Kéwoulo et il exerçait la profession de chasseur dans le village de village de Singhère Escale, dans la commune de Kaour, à Goudomp. Disparu depuis vendredi dernier alors qu’il était juste de sortie pour aller chercher du gibier, Talibé n’était jamais revenu. Et ses collègues chasseurs, partis, tous les jours, à sa recherche ont fini par tomber sur son cadavre en état, très avancé, de putréfaction.

Le chasseur saisonnier qui venait de loin pour loger à Singhère Escale, dans la commune de Kaour, dans le Goudomp, ne reviendra plus jamais au village. Après que sa disparition ait été signalée aux villageois, ces derniers étaient allés à sa recherche dès le samedi et croyaient qu’ils allaient tomber sur le chasseur perdu. Et certainement blessé. Mais, si l’espoir les a poussé à ressortir ce dimanche pour retourner faire une battue, les résultats de leurs recherches n’ont pas été à la hauteur de leur attente. En effet, à en croire des informations en possession de Kéwoulo, “c’est le corps en état de putréfaction très avancé de Talibé qui a été retrouvé dans la forêt de Sikoune. Visiblement, il a été exécuté à bout touchant. Plusieurs impacts de balles ont été découvert sur son corps.” Ont témoigné à Kéwoulo des sources locales.

Découvert en état de putréfaction très avancé, le corps de Talibé a été laissé sur place par les villageois qui, pour des raisons évidentes de sécurité, ont préféré alerter l’armée. “Parce qu’on craint que le corps ne soit piégé avec des mines anti personnels. Avec le temps et les nombreux cas qu’on a vus, on en est arrivé à adopter des reflexes de survie en zone de guerre. On ne prend plus le moindre risque.” Ont fait entendre ces sources locales. Si les villageois s’en sont limités à donner l’information, des sources militaires ont fait savoir que l’armée ira, aujourd’hui, accompagner les Sapeurs Pompiers pour évacuer le corps. “Mais, il y a aussi la possibilité que le corps, pour des raisons de commodité, soit enterré sur place. ça arrive souvent quand les corps sont trop dégradés.” A soufflé à Kéwoulo une source médicale.

Considérée comme “une zone dangereuse”, Sikoune qui se trouve dans la zone rebelle n°2 a abrité jusqu’en février dernier l’un des camps les plus importants du MFDC. Zone de non droit depuis le départ des populations en 1992, Sikoune a été, tour à tour, sous le commandement de Ousmane Niantang Diatta, puis de Ibrahima Compasse Diatta jusqu’en avril 2020 avant que le commandement ne passe sous les ordres d’Adama Diatta. Dans cette zone qui englobe la foret de Bilasse et celui de Diagnon, de nombreux civils avaient été tués, estropiés s’ils ne sont pas, tout simplement, torturés et délestés de leurs biens au nom d’une interdiction faite par les combattants de “ne pas violer la sacralité de leur territoire.” A ce propos, pour justifier les actions de ses combattants, Mamadou Nkrumah Sané, le patron des combattants de cette zone aimait rappeler que “aucun civil n’a le droit de se promener dans cette zone de guerre. Si l’armée dit qu’elle va assurer la sécurité des populations et les invite à violer l’interdiction faite par les combattants, c’est qu’elle veut les sacrifier. Elle leur ment.”

Avant de devenir “le territoire des combattants du MFDC“, cette zone avait vu naitre des générations et des générations de citoyens sénégalais. Et, du jour au lendemain, des hommes armés sont arrivés et leur ont demandé de vider les lieux. Depuis ce jours, les nouveaux administrateurs de ce territoire ont mis la main sur tous leurs biens, laissant parfois des villages entiers comme Bissine disparaitre dans la nature, faute d’entretien et d’habitants. Décidé à mettre un terme à cette situation, le gouvernement -sous le commandement du colonel Souleymane Kandé- a lancé une opération de “reprise des territoires perdus de la République“. Et cette opération militaire s’est soldée par la reprise de tous les cantonnements connus du MFDC. Mais, avec cet assassinat de Talibé, tout montre que la zone n’est pas totalement sous contrôle.